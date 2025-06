Philips Hue Bridge krijgt met update binnen een maand Matter-ondersteuning

De Philips Hue Bridge krijgt met een update komende maand ondersteuning voor smarthomestandaard Matter. Er zijn sinds dit jaar Matter-producten op de markt, maar veel producten ondersteunen het nog niet.

De update moet het mogelijk maken om Philips Hue-producten te gebruiken in combinatie met hardware en software van andere fabrikanten, meldt fabrikant Signify. Het is al jaren bekend dat Hue-lampen Matter gaan ondersteunen. In maart stelde het bedrijf de update nog uit, omdat het nog niet klaar was met de software.

Matter is een nieuwe smarthomestandaard die wordt samengesteld door de meeste grote techbedrijven. Matter moet diverse draadloze standaarden zoals Zigbee en Z-Wave vervangen, zodat smarthomeproducten makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over de Matter-standaard.

