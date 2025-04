Nanoleaf komt met slimme buitenverlichting met Matter-ondersteuning

Nanoleaf toont slimme buitenverlichting tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf komt met Smart Multicolor Outdoor String Lights en Permanent Outdoor Lights, die beide beschikken over rgb-leds en Matter-ondersteuning bieden.

De Outdoor String Lights en Permanent Outdoor Lights zijn de eerste Nanoleaf-verlichtingsproducten die geschikt zijn voor buitengebruik, schrijft ook The Verge. De Outdoor String Lights betreffen lichtsnoeren die gebruikers bijvoorbeeld in de tuin of op een balkon kunnen ophangen. De Permant Outdoor Lights individuele lampjes die permanent aan de woning van de gebruiker worden bevestigd. Een voorbeeld van Nanoleaf toont die permanente lampen onder het dak van een huis.

De twee Outdoor-lampen van Nanoleaf zijn allebei compatibel met de universele Matter-smarthomestandaard. Daarmee kunnen ze samenwerken met de smarthomeplatforms van verschillende bedrijven, waaronder Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. Ze zijn ook compatibel met de Nanoleaf-app, via wifi en bluetooth.

Nanoleaf toonde tijdens de CES ook een modulaire Skylight-plafondlamp, die later deze maand beschikbaar moet komen. Een set met zes modules kost 489,96 euro op de website van Nanoleaf. Het bedrijf deelt geen adviesprijzen of releasedata van de buitenverlichting.

Van links naar rechts: de Nanoleaf Permanent Outdoor Lights, Outdoor String Lights en Skylight.