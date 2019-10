Nanoleaf kondigt Screen Mirror-functie voor zijn lichtpanelen aan

Nanoleaf heeft de Screen Mirror-functie voor zijn panelen met gekleurde led-verlichting aangekondigd. Gebruikers kunnen diverse modi kiezen waarop de panelen kleuren op basis van de schermweergave weergeven.

De Screen Mirror-functie is te bedienen met de nieuwe Nanoleaf-app, die beschikbaar is voor Windows en Mac. Met de software kunnen gebruikers kleuren van hun verlichting laten baseren op schermactiviteit. De functie werkt in combinatie met de vierkante Canvas-tegels en driehoekige lichtpanelen van Nanoleaf.

Met de app kunnen gebruikers instellen dat de kleuren zo direct mogelijk moeten overeenkomen met wat het scherm toont, of een basispalette op basis van de weergave. Daarnaast kunnen de panelen een dominante kleur op het scherm weergeven die dan langzaam over kan gaan in andere kleuren. Ook kunnen gebruikers er voor kiezen een deel van het scherm te synchroniseren.

Een koppeling met een tv dient via een computer gelegd te worden en Netflix-beeld is niet te synchroniseren op een Mac, volgens Nanoleaf. Dit laatste heeft mogelijk met drm-beperkingen te maken.