Details over Nvidia Shield TV Pro met Tegra X1+ en Dolby Vision komen online

Amazon had kortstondig een productpagina over de Nvidia Shield TV Pro online staan. Daaruit viel op te maken dat het om een versie van de Shield TV met krachtiger processor, uitgebreidere afstandsbediening en Dolby Vision-ondersteuning gaat.

Nvidia heeft de Shield TV Pro op het moment van schrijven zelf nog niet aangekondigd en evenmin heeft het bedrijf eerder details over de Tegra X1+ onthult. Volgens de inmiddels offline gehaalde Amazon-pagina presteert die processor zo'n 25 procent beter dan de X1. Onder andere 9to5Google heeft een screenshot van de pagina gemaakt. De mediaspeler heeft net als het huidige model 3GB ram, 16GB opslag, twee usb 3.0-poorten, ethernet en hdmi. Ook is de behuizing identiek gebleven.

Wel heeft de afstandsbediening een flinke metamorfose ondergaan. In plaats van de minimalistische dunne remote is er een langwerpige driehoekige prisma die op twee AAA-batterijen werkt. Op de afstandsbediening zit een knop voor de microfoon zodat spraakinvoer via de Google Assistant mogelijk is. Ook is er een speciale Netflix-knop en naast de gebruikelijke toetsen voor mediabediening is er een knop die gebruikers zelf aan een functie kunnen toewijzen. De knoppen hebben achtergrondverlichting en Amazon maakt melding van een 'lost remote locator'.

De Shield TV Pro heeft ondersteuning voor Dolby Vision HDR, Dolby Atmos en Dolby Digital Plus. De reguliere Shield TV heeft geen ondersteuning voor Dolby Vision. De Shield TV Pro komt volgens Amazon op 28 oktober beschikbaar voor 199 dollar. Dat is omgerekend en met btw 216 euro. De huidige Shield TV heeft bij Nvidia een adviesprijs van 230 euro maar is voor 200 euro te krijgen.