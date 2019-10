Netflix investeert 2 miljard dollar extra in onder andere eigen producties

Netflix gaat zo'n 2 miljard dollar, omgerekend 1,8 miljard euro, schuld aannemen bovenop zijn bestaande 11 miljard euro debet, om de concurrentie met andere streamingdiensten aan te gaan. Daarnaast zoekt het naar manieren om account sharing tegen te gaan.

"Onze omzet groeit snel en onze marge ook, wat het mogelijk maakt om verder te investeren in onze eigen content te financieren," schrijft het bedrijf in een brief aan zijn aandeelhouders. Het geld gaat verder naar "het afnemen van content, productie en ontwikkeling, kapitaaluitgaven, investeringen, werkkapitaal en potentiële overnames en strategische transacties". Ter referentie: in 2018 boekte Netflix bijna 1,1 miljard euro winst.

Netflix heeft toenemende concurrentie van video-on-demand-diensten als Disney+, Apple TV+ en het aankomende HBO Max, ieder ook met hun eigen originele programmering en op zoek om een deel van Netflix' dominante marktaandeel af te nemen. Volgens marktonderzoekers ligt dat aandeel nu nog tussen de 80 en 90 procent.

Tegelijkertijd maakte Netflix tijdens de bespreking van de derde kwartaalcijfers 2019 bekend dat het zoekt naar 'consumentvriendelijke' manieren om het delen van accounts tegen te gaan. De duurdere Netflix-abonnementen bieden namelijk de mogelijkheid om op twee of vier schermen tegelijk te streamen, maar de bedoeling is wel dat dit binnen het huishouden gebeurt. Het is echter niet ongebruikelijk dat wachtwoorden en accounts gedeeld worden tot voorbij de voordeur. Dat zou het bedrijf zo'n 135 miljoen dollar per maand kosten. Een andere dienst die hiermee te maken heeft en die zoekt naar oplossingen, is Spotify. Niet bekend is wat Netflix wil doen om het delen van accounts te voorkomen.