Netflix verbergt content die niet beschikbaar is in zelfde taal als de interface

De Netflix-bibliotheek bevat bij Nederlandse taalinstelling 6 procent minder series en 0,3 procent minder films dan wanneer de interface op Engels staat. Het gaat hierbij om content waarbij geen Nederlandse audio of ondertiteling beschikbaar is.

Onderzoek van Streamwijzer.nl leverde de bovenstaande cijfers op. Omgekeerd zou uit hun onderzoek blijken dat bij een Engelstalige Netflix-interface alle 1253 series en 2231 films present waren, op het moment van het onderzoek. Bij een Nederlandse instelling ontbraken 78 series en zes films. Een voorbeeld van een getroffen serie is Avatar: The Last Airbender, waarvan enkele seizoenen nog niet beschikbaar zijn met Nederlandse ondertiteling of nasynchronisatie.

In een reactie aan Streamwijzer laat Netflix weten dat het "veronderstelt dat de content die jij wilt zien als je account op Nederlands is ingesteld met Nederlandse subs of dubs beschikbaar is. Dit is een keuze in gebruikservaring en niet om content te verbergen". De site had het vermoeden dat het met uitzendrechten te maken heeft, maar Netflix ontkent dat.

Er is op het moment van schrijven geen optie om de instelling te overreden. Gebruikers die Netflix in het Nederlands willen gebruiken, maar ook niets van de streamingbibliotheek willen missen, zullen dus aan de kat of aan de kaas moeten.