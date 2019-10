Starbreeze pakt ontwikkeling Payday 2 weer op wegens geldtekorten

Starbreeze, de Zweedse gameontwikkelaar en uitgever, pakt de ontwikkeling van online shooter Payday 2 weer op. Dit omdat de gamemaker de opbrengsten van nieuwe dlc hard nodig heeft. De complete zogenaamde Ultimate Edition wordt nu de Legacy Collection.

Van Starbreeze is al langer bekend dat het financieel niet gezond is. Om dat tij te keren, heeft het ontslagrondes doorgevoerd, dochterondernemingen en licenties verkocht en werd Overkill's The Walking Dead zelfs tussen de pc- en console-release in geannuleerd. Eerder dit jaar was de prognose nog dat het bedrijf geen jaar meer te leven had.

Voorheen was het zo dat de Ultimate Edition verkocht werd als het pakket met 'alle huidige en toekomstige dlc' voor de game. Echter, omdat de ontwikkeling van Payday in december 2018 werd stopgezet en nu weer opnieuw opgepakt wordt, beschouwt de studio het nu, weliswaar met enige spijt, als een nieuw hoofdstuk, waarvoor opnieuw betaald moet worden. Alles wat tot op heden in de Ultimate Edition zat, zit nu in de Legacy Collection. Toekomstige dlc moet los gekocht worden, maar een deel van de aankomende dlc zal ook gratis zijn.

Payday 2 is een Left 4 Dead-eske game waarin vier spelers verschillende soort overvallen moeten plegen. Doelwitten zijn musea, villa's, konvooien, banken, een casino en meer. De game staat nog altijd in de top 50 meest gespeelde games op Steam. De Legacy Collection kost 18,91 euro. Payday 3 is in ontwikkeling.