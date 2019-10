Ubisoft klaagt Nederlandse Rainbow Six Siege-cheatmaker aan

Ubisoft sleept een maker van Rainbow Six Siege-cheatsoftware voor de rechter. Aan het hoofd van deze cheat-organisatie staat hoogstwaarschijnlijk een nog naamloze Nederlandse jongen. Volgens een BBC-reportage verdiende hij op enig moment zo'n 1700 euro per week aan de cheats.

In de BBC-video is te zien dat het in ieder geval gaat om damage boosts, wallhacks en het weghalen van terugslag. Volgens PC Gamer kostte de cheat 12 euro per dag, 30 euro per week of 70 euro per maand. Dat is nu niet meer te verifiëren bij de cheatmaker zelf, aangezien diens website uit de lucht is. Kort geleden zou daar nog hebben gestaan dat de maker met ingang van 24 oktober zijn werk neerlegt.

In de aanklacht wordt de minderjarige cheatmaker ook niet bij naam genoemd. Alleen zijn initialen, 'JVL', en drie Discord-aliassen zijn bekend. Hij zou in Zoetermeer wonen. Ook worden een vrouw, vermoedelijk JVL's moeder, de bedrijven Simply San Webdesign, Mizusoft en tien nog onbekende andere personen genoemd. De moeder zou via haar bedrijf de betalingen hebben verwerkt.

Ubisoft beweert in de aanklacht, online gezet door Polygon, dat het "zware schade aan het bedrijf het toegebracht, inclusief schade aan zijn reputatie". De Franse game-uitgever wil een schadevergoeding en een verbod op de werkzaamheden van de cheat-makers.

In de BBC-video stelde de maker van de cheats al dat hij "het moeilijk zou krijgen" als Ubisoft ooit besloot een rechtszaak van de kwestie te maken. Echter, de zaak is in Californië ingediend, waar de onbekende Nederlander zich hoogstwaarschijnlijk niet bevindt.

Rainbow Six Siege kwam in 2015 uit voor Windows, de Xbox One en PlayStation 4. De game is een game as a service, met voortdurende ontwikkeling en nieuwe content. Als zodanig wordt er door Ubisoft veel geïnvesteerd in de game en levert deze ook veel op. Ook wordt Siege op professioneel niveau gespeeld. Ook op dat niveau worden wel eens cheats gebruikt.