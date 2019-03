Irdeto's Denuvo kondigt Anti-Cheat aan, software die moet voorkomen dat gamers valsspelen. De software zou onder andere van machine learning gebruik maken om cheaten te herkennen en te voorkomen.

Volgens Denuvo is cheaten in games een groeiend probleem dat gamebedrijven omzet kost omdat geïrriteerde spelers hun heil elders zoeken. De Anti-Cheat-software van het bedrijf zou voorkomen dat valsspelers code manipuleren om een voordeel te verkrijgen boven andere spelers.

De technologie maakt gebruik van 'de laatste hardwarematige beveiligingsfuncties van Intel en AMD, aangevuld met machine learning van game-agnostische process metrics om false positives te voorkomen en maximale detectie te bieden', luidt het in de woorden van het bedrijf. Hoe het precies werkt meldt Denuvo niet, maar de techniek zou geen impact op de gameplay hebben en het werk van de ontwikkelaar hebben. De techniek zou inhaken op de binary en niet op de broncode en ook zouden er geen api's of sdk's nodig zijn.

Anti-cheattechnologie is sterk in opmars en Denuvo probeert deze markt aan te boren. Vorig jaar kocht Epic Games een bedrijf dat anti-cheattechnieken ontwikkelt en Valve heeft zijn eigen Valve Anti-Cheat, dat ook van machine learning gebruikmaakt. Denuvo is met name bekend van zijn drm voor games, die niet bij iedereen even geliefd is vanwege de negatieve impact op spelen en systemen. Begin vorig jaar werd het van oorsprong Oostenrijkse Denuvo overgenomen door het Nederlandse bedrijf Irdeto.