Nieuwe Denuvo-kopiebeveiliging Metro Exodus is binnen een week gekraakt

De nieuwste versie van antipiraterijtechnologie Denuvo blijkt binnen een week gekraakt te zijn. Zowel Far Cry New Dawn als Metro Exodus is voorzien van versie 5.6. Beide spellen kwamen eind vorige week uit. De Italiaanse groepering CPY heeft Metro Exodus gekraakt.

De kraak van Metro Exodus blijkt uit een Reddit-post van afgelopen woensdag. Het nieuwste Metro-spel kwam op 15 februari uit en is dus al binnen vijf dagen gekraakt. Denuvo schrijft op zijn site het doel te hebben alle piraterijpogingen in de eerste weken na uitgave te stoppen. Daar is het met Metro Exodus dus niet in geslaagd. Volgens Dark Side of Gaming draait het spel op Denuvo 5.6, de nieuwste versie van de software van het Oostenrijkse bedrijf. Far Cry New Dawn zou op dezelfde versie draaien. Laatstgenoemde is voor zover bekend nog niet gekraakt.

Benchmarks toonden onlangs aan dat Denuvo een negatieve impact heeft op spelprestaties. Het kraken van de drm betekent niet dat de spellen nu sneller draaien; het systeem wordt nu alleen omzeild, niet uitgeschakeld. Pas als uitgevers zelf een patch uitbrengen om Denuvo te verwijderen, kan dat impact hebben op het spel.

De kraak van Metro Exodus lijkt snel, maar een record is het niet. Total War: Warhammer II werd anderhalf jaar geleden binnen enkele uren gekraakt. Denuvo werd vorig jaar overgenomen door het Nederlandse Irdeto.