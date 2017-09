Denuvo-beveiliging Total War: Warhammer II lijkt binnen enkele uren gekraakt

De beveiliging van Total War: Warhammer II lijkt binnen enkele uren na de release van het spel gekraakt te zijn door de groepering Steampunks. Het spel was voorzien van de kopieerbeveiliging van het Oostenrijkse bedrijf Denuvo, die steeds sneller gekraakt lijkt te kunnen worden.

Total War: Warhammer II verscheen donderdag maar inmiddels is er volgens Torrentfreak al een gekraakte versie te downloaden waar Steam niet nodig is en die ook offline te spelen is. De groep Steampunks zou verantwoordelijk zijn voor de kraak, maar hoe de Denuvo-beveiliging omzeild is, houdt de groepering geheim. De groep bracht eerder een keygenerator voor het aanmaken van licentiecodes voor het spel Dishonored 2 uit, eveneens een spel dat beschermd werd door Denuvo-beveiliging.

Lang leek de Denuvo-drm onkraakbaar, waardoor veel uitgevers er gebruik van gingen maken. In het verleden verzuchtte de Chinese crackergroep 3DM zelfs dat Denuvo het einde van gamepiraterij zou kunnen inluiden. Een jaar geleden begonnen de eerste barsten in de beveiliging zich aan te dienen en werden enkele oudere games gekraakt.

Sindsdien vielen onder andere Resident Evil 7 en RiME binnen ongeveer een week ten prooi aan de crackers. Die periode lijkt nu teruggebracht te kunnen worden tot enkele uren.