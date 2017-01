Door Julian Huijbregts, maandag 30 januari 2017 09:19, 34 reacties • Feedback

Binnen een week na het verschijnen van Resident Evil 7: Biohazard is de kopieerbeveiliging van de pc-versie van de horrorgame gekraakt. Niet eerder werd de Denuvo-drm zo snel na de release van een nieuwe game omzeild.

Het Italiaanse CPY is verantwoordelijk voor het kraken van Resident Evil 7. Het is niet bekend welke methode de crackergroep heeft gebruikt, maar het snelle omzeilen kan erop duiden dat ook andere games die van Denuvo- drm zijn voorzien, snel worden gekraakt.

Het is nog niet bekend of uitgever Capcom naar aanleiding van het kraken van de drm aanpassingen zal doen aan de nieuwe Resident Evil-game. Sommige uitgevers verwijderden Denuvo uit hun games nadat de game werd gekraakt. Bethesda deed dat met Doom en Crytek met The Climb. Verhalen dat Denuvo geld zou teruggeven aan gamestudio's als de beveiliging van hun game binnen een bepaalde periode wordt doorbroken, werden door de drm-maker ontkend.

Maandenlang bleek Denuvo een effectieve manier om het kopiëren van games tegen te gaan, totdat de 'antiknoeitechnologie' in augustus vorig jaar voor het eerst werd omzeild. Sindsdien is een aantal games met Denuvo gekraakt, maar vaak duurde dat enkele maanden.

De geavanceerde drm heeft ook invloed op spelers die games legaal aanschaffen. Bij iedere aanpassing die een gamer aan zijn pc-hardware maakt, moet een Denuvo-game opnieuw geactiveerd worden. Er is een grens van maximaal vier hardwareaanpassingen per 24 uur, wat een betalende gebruiker in de weg kan zitten. Daarnaast zit de technologie het gebruik van mods in de weg bij sommige games.