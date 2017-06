Door Sander van Voorst, donderdag 8 juni 2017 11:10, 9 reacties • Feedback

Een tot nu toe onbekende releasegroep heeft een keygenerator uitgebracht voor de game Dishonored 2. De Denuvo-beveiliging van de game wordt daarmee omzeild, doordat de generator licentiecodes aanmaakt. Het is de eerste keer dat dit bij Denuvo gebeurt.

De groep, genaamd Steampunks, maakte volgens TorrentFreak een dramatische entree door hun generator online te zetten. Tot nu toe waren er wel cracks beschikbaar voor games die gebruikmaken van de Oostenrijkse Denuvo-beveiliging, die lange tijd als onkraakbaar gold. Het verschil tussen deze cracks en de generator is dat de laatste licenties aanmaakt in plaats van de beveiliging volledig te verwijderen. Of deze aanpak ook voor toekomstige games met Denuvo-beveiliging werkt, is vooralsnog niet duidelijk.

Reddit-gebruikers melden dat de generator werkt en dat daarvoor geen actieve internetverbinding nodig is. Bovendien wordt er niet gebruikgemaakt van een aangepast exe-bestand. Opvallend is dat de generator voorzien is van VMProtect, dezelfde software die Denuvo gebruikt om zijn eigen product te beschermen, aldus TorrentFreak. Daardoor is het onduidelijk of de generator kwaadaardige code verbergt. Op Reddit wordt vermeld dat onder meer Voksi, de hacker die vorig jaar een Denuvo-workaround voor verschillende games publiceerde, claimt dat de release vrij is van malware.

De recent verschenen game Tekken 7 werd binnen vier dagen ontdaan van zijn Denuvo-bescherming. Inmiddels zijn er Denuvo-updates voor de game aangekondigd. Daarmee maakt de game deel uit van een groeiende reeks andere games, waarvan de bescherming van het Oostenrijkse bedrijf ontoereikend bleek. Zo faalde de beveiliging van de game RiME binnen zeven dagen was ook de bescherming van Resident Evil 7 geen lang leven beschoren. Lange tijd gold Denuvo als 'onkraakbaar'. Daarnaast klaagden mensen erover dat de beschermingsmaatregel het reguliere gebruik van games in de weg staat, bijvoorbeeld doordat het gebruik van mods wordt bemoeilijkt en hardwareveranderingen heractivering vereisen.

