Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 11:05

Minder Nederlanders hebben in de eerste drie maanden van 2017 online iets gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is voor het eerst dat het aantal online kopers aan het afnemen is. De bestedingen online groeiden wel fors.

De organisatie die de cijfers publiceert, Thuiswinkel.org, noemt de volwassenheid van de markt voor online aankopen als oorzaak voor de daling. In totaal koopt volgens het onderzoek 79 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder spullen online, in totaal 11,06 miljoen mensen. Dat was een jaar geleden 80 procent, oftewel 11,12 miljoen.

Het aantal online aankopen steeg naar iets meer dan 44 miljoen, waar dat een jaar geleden minder dan 40 miljoen was. Daarmee gebeurt 6,5 procent van de aankopen online. Nederlanders gaven in totaal online 5,5 miljard uit, een kwart van de totale bestedingen aan aankopen. Driekwart van het geld geven mensen offline uit, in fysieke winkels.

Nederlanders doen de meeste aankopen met een laptop. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft minimaal één keer iets gekocht met een laptop. De desktop staat op de tweede plaats met 36 procent. De smartphone en de tablet zijn beide bij 24 procent in gebruik. De percentages komen in totaal boven de 100 procent uit, omdat op deze vraag verschillende antwoorden mogelijk waren.

Marktonderzoeksbureau GfK stelt het rapport Thuiswinkel Markt Monitor samen op basis van allerlei data. Zo komt er informatie van retailers, heeft GfK een panel van tienduizend huishoudens die aankopen scannen en hebben 8111 mensen een enquête ingevuld.