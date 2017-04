Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 14:01, 77 reacties • Feedback

Nederlanders doen relatief weinig aankopen via de smartphone. Dat heeft Thuiswinkel.org becijferd. Nederlanders doen online aankopen het liefst via apparaten met een groter scherm, zoals een desktop, laptop of tablet.

In 2016 verliep negen procent van de online aankopen via de smartphone, waar dat in 2015 zes procent was, een stijging van drie procentpunten, meldt Thuiswinkel.org. Het aandeel van tablets bleef stabiel op veertien procent, maar bijna driekwart van de aankopen gebeurde vanaf een laptop of desktop, aldus de organisatie van webwinkels.

De organisatie merkt op dat het gemiddelde bedrag van een aankoop op een smartphone toenam, volgens Thuiswinkel.org duidt dat erop dat Nederlanders meer vertrouwen krijgen in betalingen via smartphones. Net als via desktop en laptop gebeurt die betaling op smartphones het vaakst via iDeal, vermoedelijk omdat daarbij alleen een bank-app nodig is.

In het buitenland verlopen veel meer aankopen via smartphones, zegt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. "We lopen fors achter op bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar al meer dan dertig procent van alle e-commercetransacties via de smartphone verloopt. In China ligt dit percentage zelfs boven de zeventig procent. Nederland heeft dus nog een lange weg te gaan."