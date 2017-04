Door Julian Huijbregts, donderdag 20 april 2017 08:53, 94 reacties • Feedback

Zes Nederlandse banken gaan deze zomer betaalmethode Payconiq invoeren. Dat is een app waarmee gebruikers onderlinge betalingen kunnen verrichten en af kunnen rekenen bij winkels en webshops. In BelgiŽ ondersteunen vier banken het platform al.

Volgens Payconiq gaan ABN Amro, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank en SNS de dienst invoeren. In België hebben ING, KBC, CBC en Belfius dat al gedaan. Payconiq maakt een koppeling met de bankrekening van gebruikers en vervolgens is het mogelijk om vanuit een app betalingen uit te voeren.

Voor het maken van onderlinge betalingen hoeven gebruikers geen rekeningnummer in te voeren. Alleen het telefoonnummer van de begunstigde is nodig. De app geeft fysieke winkels weer op basis van geolocatie of er kan betaald worden door een qr-code te scannen. In webshops kan met Payconiq betaald worden via een directe link of qr-code.

Om met Payconiq te kunnen betalen in een winkel of webwinkel moet die zijn aangesloten bij het betaalinitiatief. Volgens de dienst zijn in België ruim 25.000 winkeliers aangesloten. Vanaf deze zomer moet Payconiq in Nederland beschikbaar zijn. Ook wil de dienst naar andere Europese landen uitbreiden.