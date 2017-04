Door Arnoud Wokke, dinsdag 11 april 2017 08:54, 67 reacties • Feedback

Googles betaalsysteem Android Pay heeft na een maand vierduizend gebruikers in BelgiŽ. BNP Paribas Fortis, de aanbieder van het betaalsysteem, noemt het een 'uitstekende start' en verwacht volgende maand nog veel meer gebruikers van het systeem.

In totaal zouden 250.000 klanten van de bank het betaalsysteem kunnen gebruiken, maar tot nu toe blijven de aanmeldingen dus steken op enkele duizenden. Het is onbekend hoeveel betalingen die vierduizend gebruikers per dag doen met het systeem.

Volgens de bank is het geringe aantal aanmeldingen tot nu toe te wijten aan het feit dat Android Pay een creditcard vereist. In mei volgt de mogelijkheid om de smartphone te koppelen aan de veel gebruikelijkere debetkaart. Dan moet een grote stijging volgen, zegt een woordvoerder van de bank tegen VTMNieuws.

Android Pay werkt sinds een maand in België. Gebruikers kunnen betalen bij 85.000 punten waar winkeliers ook contactloos betalen ondersteunen, zoals bij Media Markt, McDonald's en H&M. Online kan dat onder meer bij Deliveroo en Uber, claimt het internetbedrijf. Om te betalen moeten gebruikers alleen de telefoon wakker maken, maar het openen van de app en het invoeren van de code zijn onnodig.

Met de release van Android Pay loopt België voor op Nederland, waar Google zijn betaalmethode nog niet beschikbaar heeft gemaakt.