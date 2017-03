Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 maart 2017 07:23, 8 reacties • Feedback

Google heeft aangekondigd dat Belgische gebruikers van Android-telefoons met nfc Android Pay kunnen gaan gebruiken. De zoekgigant ondersteunt de mobiele betaalmethode officieel in het land. Wanneer ondersteuning voor Nederland volgt, is onbekend.

Om gebruik te kunnen maken van Android Pay, moeten gebruikers via de Pay-app in de Play Store de telefoon koppelen aan een compatibele betaalkaart. Daarbij kan het gaan om creditcards van Visa of Mastercard van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! Ondersteuning voor debetkaarten van CBC/KBC volgen binnenkort, zegt Google.

Gebruikers kunnen betalen bij 85.000 punten waar winkeliers ook contactloos betalen ondersteunen, zoals bij Media Markt, McDonald's en H&M. Online kan dat onder meer bij Deliveroo en Uber, claimt de zoekgigant. Om te betalen moeten gebruikers alleen de telefoon wakker maken, maar het openen van de app en het invoeren van de code is onnodig.

De aankondiging is geen verrassing. BNP Paribas verklapte de komst van Android Pay al in een tweet. Google presenteerde Android Pay bijna twee jaar geleden. Tot nu toe werkt de mobiele betaalmethode in een handvol landen, waaronder de VS, VK, Japan en Australië. Hoeveel gebruikers de betaalmethode heeft, is onbekend.