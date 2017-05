Door Bauke Schievink, zondag 7 mei 2017 11:05, 4 reacties • Feedback

Google lijkt te werken aan een nieuwe manier van authenticatie in zijn betaaldienst Android Pay. In een nieuwe versie van de applicatie zijn verwijzingen gevonden naar Visual ID, waarmee de identiteit van de gebruiker via gezichtsherkenning wordt vastgesteld.

Dat merkte 9To5Google op, die het installatiebestand van versie 1.22 van Android Pay ontleedde. Daarin merkte het verwijzingen naar Visual ID op, al heeft Google zelf over deze nieuwe functionaliteit nog niets openbaar gemaakt. Volgens de uitleg in de applicatie maakt Android Pay een 'gezichtstemplate' op basis van een geüploadde foto. Die wordt vervolgens gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te stellen op basis van gezichtsherkenning.

Volgens de beschrijving in de applicatie moet Visual ID het onder andere gemakkelijker maken om spaarpunten te vergaren in winkels. De identiteit van de gebruiker wordt vastgesteld met camera's die in de winkel hangen, waardoor er dus wel mogelijke privacybezwaren kleven aan de nieuwe functie. Met Visual ID wordt een foto van de gebruiker aan het systeem getoond, waarna de identiteit wordt vastgesteld. De foto zelf wordt vervolgens verwijderd, en de winkel zelf krijgt geen toegang tot het gebruikte fotomateriaal.

Wanneer Visual ID uit zou moeten komen is niet duidelijk. Dat er verwijzingen opduiken in Android Pay geeft aan dat Google serieus overweegt om de functie binnenkort uit te rollen, maar het is ook nog mogelijk dat de introductie wordt geschrapt.