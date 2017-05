Door Bauke Schievink, zondag 7 mei 2017 09:23, 8 reacties • Feedback

Facebook heeft een nieuwe functionaliteit vrijgegeven waarmee gebruikers in de zoekresultaten recente, publieke reacties te zien krijgen. Dat noemt de sociale-netwerksite Latest Conversations, en laat onder andere zien hoeveel mensen er over een bepaald onderwerp spreken.

TechCrunch was een van de eersten die de nieuwe functionaliteit opmerkten. Volgens de technologiewebsite moet er met Latest Conversations meer nadruk worden gelegd op wat andere mensen zeggen over een bepaald onderwerp, en dat moet onder meer helpen om mensen bloot te stellen aan meningen die buiten hun eigen 'bubbel' vallen.

Uit de voorbeelden die TechCrunch toont blijkt dat Facebook over gezochte onderwerpen recente, openbare berichten toont die andere gebruikers hebben geplaatst. Ook is te zien hoeveel mensen wereldwijd er over dat onderwerp spreken. Wie content zoekt krijgt daarbij ook posts in andere talen dan de eigen moedertaal te zien.

De nieuwe zoekfunctionaliteit is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar wordt waarschijnlijk gefaseerd uitgebracht voor Facebook-gebruikers. In de vorige versie van de zoekmachine lag de nadruk vooral op het zoeken van mensen, en pagina's van bedrijven en instellingen.

Facebook kreeg de afgelopen tijd veel kritiek dat het bijdroeg aan de verspreiding van nepnieuws en het vasthouden van mensen in hun eigen 'filterbubbel'. In de afgelopen tijd heeft de sociale-netwerksite verscheidene initiatieven aangekondigd om nepnieuws tegen te gaan, onder meer door content te gaan factchecken. Facebook heeft inmiddels bijna 2 miljard actieve gebruikers.