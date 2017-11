Facebook test toevoegen van 'trust indicators' aan nieuwsberichten

Facebook heeft aangekondigd speciale 'trust indicators' te gaan toevoegen aan nieuwsberichten op het platform, in een poging om de betrouwbaarheid van het nieuws te verhogen en de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

Voorlopig is dit nog onderdeel van een test die wordt uitgevoerd met een aantal partijen. Deelnemers aan de test kunnen extra informatie toevoegen die te raadplegen is via de trust indicators. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ethiekbeleid dat de publicerende partij voert, de eigendomsstructuur van het bedrijf en het beleid ten aanzien van feitenchecken en rectificaties.

Facebook wil de toevoeging van de speciale indicatoren in de komende maanden uitbreiden, al heeft het bedrijf nog geen specifieke datum genoemd voor wanneer het breed wordt geïntroduceerd voor alle gebruikers.

In oktober begon Facebook al een test met nieuwe functionaliteit die gebruikers de mogelijkheid gaf om extra context te raadplegen over het gelezen bericht uit de nieuwsfeed. Een speciaal icoon was beschikbaar om meer informatie op te vragen, zoals een uitleg over de publicist, uitleg over hoe het bericht door mensen op Facebook wordt gedeeld, en andere artikelen over hetzelfde onderwerp. De nieuwe indicatoren bouwen hierop voort.

De indicatoren zijn ontwikkeld door het Trust Project, een internationale groep van nieuwsorganisaties die wordt vertegenwoordigd door de Santa Clara-universiteit. Dit consortium wordt onder andere gefinancierd door Google.