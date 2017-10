'Russische Facebook-ads richtten zich op sleutelstaten in verkiezing VS'

Facebook-advertenties die eerder in verband zijn gebracht met Rusland richtten zich op belangrijke staten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat meldt CNN op basis van eigen bronnen binnen een lopend onderzoek naar de advertenties.

Een aantal advertenties zouden specifiek zijn gericht op de staten Michigan en Wisconsin, vertellen de bronnen. Deze speelden een belangrijke rol in de overwinning van de huidige president Donald Trump. De advertenties zouden tot doel hebben gehad om een verdelende werking te hebben door bijvoorbeeld anti-moslimberichten te verspreiden of berichten over andere gevoelige thema's. Het is onduidelijk wanneer deze advertenties te zien waren. Trump won in Michigan met een verschil van 10.700 stemmen op een totaal van 4,8 miljoen; in Wisconsin was het verschil 22.700 stemmen in het voordeel van Trump.

Momenteel vinden er verschillende onderzoeken plaats naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo voert speciaal aanklager Robert Mueller een onderzoek uit, net als commissies van het Congres. Facebook zei in september dat het 470 accounts heeft ontdekt die in totaal 100.000 dollar hebben uitgegeven aan 3000 advertenties. De accounts werden volgens het bedrijf bestuurd vanuit Rusland. In een mededeling begin deze maand zei Facebook dat sommige advertenties 'waren betaald in Russische valuta'.

In datzelfde bericht schatte het sociale netwerk in dat de advertenties in kwestie door 10 miljoen mensen waren bekeken tussen 2015 en 2017. Iets minder dan de helft van de advertenties werd voor de verkiezingen bekeken en ongeveer een kwart is nooit aan iemand getoond. Facebook heeft de 3000 advertenties deze week aan de onderzoekscommissies van het Congres overgedragen. Volgens het bedrijf was deze beslissing het gevolg van 'lang juridisch en beleidsmatig onderzoek'. Trump reageerde eind september op het onderzoek naar de Russische inmenging en schreef dat 'de Rusland-hoax zich voortzet'.

Facebook kondigde deze week maatregelen aan om de verspreiding van dit soort berichten tegen te gaan. Zo wil het advertenties bijvoorbeeld transparanter maken door de tonen van welke pagina ze afkomstig zijn. Daarnaast wil Facebook wereldwijd duizend nieuwe mensen aannemen om advertenties handmatig te onderzoeken, naast geautomatiseerde controle aan de hand van machine learning.

Het sociale netwerk kwam samen met Google deze week onder vuur te liggen na de aanslag in Las Vegas, aldus The New York Times. Zo toonden de bedrijven nepnieuws. De safety check-functie van Facebook toonde bijvoorbeeld een artikel van een site met de naam Alt Right News, waarin de schutter werd beschreven als een 'Trump-hater'. De bedrijven verwezen bij de beschuldigingen naar hun algoritmes en beloofden verbeteringen aan te brengen.