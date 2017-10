EU: Amazon moet 250 miljoen euro aan achterstallige belasting betalen

De Europese Commissie heeft bepaald dat Luxemburg illegaal belastingvoordelen heeft verstrekt aan Amazon. Het land moet 250 miljoen euro terugvorderen van de Amerikaanse webwinkel. Amazon zou bedragen hebben doorgesluisd naar een holding om belastingen te vermijden.

Luxemburg hanteerde van 2003 tot 2011 een onrechtmatige methode om de winst van Amazon in Luxemburg te berekenen, concludeert de Europese Commissie na onderzoek dat in 2014 begon. De methode maakte het mogelijk dat Amazon geen belasting hoefde te betalen over de winst van bijna drie kwartalen.

De winsten werden toegeschreven aan een holding met de naam Amazon Europe Holding Technologies. Dit was een 'lege huls': een bedrijf zonder medewerkers of kantoor, dat als intermediair tussen het operationele bedrijf Amazon EU en het Amerikaanse Amazon diende.

Amazon EU betaalde royalties aan Amazon Europe Holding Technologies, waardoor de belastbare winsten afnamen. Het holdingbedrijf verstrekt licenties voor intellectueel eigendom aan Amazon EU en de inkomsten sluist het jaarlijks door naar Amazon in de VS voor 'de ontwikkeling van het intellectueel eigendom', beschrijft de Europese Commissie.

Het bedrag van 250 miljoen euro dat Amazon moet betalen is een schatting. Luxemburg moet van de EU het precieze bedrag vaststellen. Er zijn geen boetes verbonden aan illegale staatssteun. In juni 2014 wijzigde Amazon zijn bedrijfsstructuur in Europa. Deze nieuwe structuur was geen onderwerp van het onderzoek dat nu is afgerond.