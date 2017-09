Vier EU-lidstaten maken zich hard voor strengere belasting techgiganten

FinanciŽnministers van vier EU-landen willen dat techgiganten niet meer alleen op winst worden belast bij hun EU-hoofdkwartier, maar ook op de omzet in de landen waar ze die draaien. In het huidige systeem zou het te makkelijk zijn voor de bedrijven om zeer weinig belasting af te dragen.

Dat zeggen de ministers in een gezamenlijke brief die persbureau Reuters heeft ingezien. Het initiatief komt van Frankrijk. Dat land wordt volgens de berichtgeving bijgestaan door Spanje, Italië en Duitsland. "We moeten niet langer accepteren dat deze bedrijven zaken doen in Europa terwijl ze zo weinig belasting afdragen," schrijven ze in de brief, die geadresseerd is aan de Europese Commissie en de Estse voorzitter van de Raad van de EU.

In het huidige systeem betaalt bijvoorbeeld Google zeer weinig belasting omdat het Europese hoofdkwartier van het bedrijf in Ierland zit. Het biedt wel goederen en diensten aan in de rest van Europa, maar betaalt alleen het zeer lage Ierse belastingtarief omdat daar de winst wordt geboekt. Ook Amazon wordt als een voorbeeld genoemd in het bericht van Reuters, maar het is onduidelijk of er in de brief bedrijven bij naam genoemd worden en welke dat dan zijn.

De ministers roepen om een 'vereffenende belasting' die ervoor moet zorgen dat de techbedrijven niet alleen belasting over de winst betalen in het EU-land waar ze gevestigd zijn, maar ook over de omzet die ze draaien in de landen waar de goederen en diensten worden afgenomen. Dit tot het niveau van de vennootschapsbelasting van het land in kwestie. De functionarissen die de brief hebben opgesteld, willen de kwestie bespreken op een bijeenkomst in de hoofdstad van Estland op 15 en 16 september.

Frankrijk ving eerder dit jaar bot in een rechtszaak tegen Google omtrent belastinggeld. Het land wilde voor de periode van 2005 tot 2010 in totaal 1,12 miljard euro zien van de zoekmachinegigant. Dit zou de totale hoeveelheid belastinggeld zijn die Google bespaard heeft door zich hoofdzakelijk in Ierland te vestigen.