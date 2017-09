Tesla geeft auto-eigenaren in orkaangebied gratis upgrade voor groter bereik

Tesla gaf op vrijdag eigenaren van zijn auto's in Florida indien mogelijk gratis upgrades aan het maximale bereik. Bepaalde goedkopere varianten hebben hebben softwarematige beperkingen aan de accucapaciteit die tegen extra betaling weggehaald kunnen worden.

Het gaat om de Tesla Model S en X en daarvan de 60 en 60D, uitgerust met een 75kWh-accu. Tesla bood deze modellen aan met een softwarebegrenzing op 60kWh. Dit was goedkoper. Er is de optie om de capaciteit tegen betaling op te waarderen naar de volledige 75kWh, waardoor het maximale bereik ongeveer 64 kilometer hoger komt te liggen. Door het gebruik van een kunstmatige begrenzing aan de capaciteit hoefde Tesla niet daadwerkelijk een 60kWh-accu te produceren. De upgrade kost 500 tot 4500 dollar, afhankelijk van het model.

Tesla-eigenaren maken volgens Electrek melding van de extra kilometers en de aanwezigheid van een '75'-logo op de heads-up display in plaats van het '60'-logo dat ze altijd hadden. Tesla heeft de extra capaciteit vrijgegeven middels een over-the-air-update. Dat zou tijdelijk zijn, om eigenaren zo veel mogelijk te helpen uit het gebied van de aankomende orkaan Irma te komen. Een woorvoerder van het bedrijf heeft dit ook bevestigd. De beslissing werd genomen nadat een Tesla-eigenaar in Florida telefonisch had gevraagd om een tijdelijke, gratis upgrade omdat hij anders niet uit de evacuatiezone kon komen.

Meer dan 6,5 miljoen inwoners van Florida zijn door de gouverneur van de staat gevraagd om te evacueren. Veel mensen geven hier ook gehoor aan, wat leidt tot lange files op de wegen in noordelijke richting en eveneens lange rijen bij tankstations. De orkaan komt op zondag aan land in de Amerikaanse staat.