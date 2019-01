Tesla stopt leveringen van goedkoopste 75kWh-variant van Model S en X

Tesla-voorman Elon Musk heeft gezegd dat de configuraties van de Model S en X met de 75kWh-accu eruit gaan. Dat betekent dat bij de Model S en X voorlopig alleen de duurdere versie met de 100kWh-accu beschikbaar is. Daarmee worden de twee modellen zo'n 20.000 euro duurder.

Wie een Model X of Model S wil met 75kWh-accu, moet die voor zondagavond bestellen, zegt Musk. Als er verder niets verandert, gaat de prijs van de goedkoopste Model X in de Benelux van 99.000 naar 117.000 euro, terwijl de Model S van 91.000 naar 113.000 euro gaat. Tesla past prijzen en accuconfiguraties geregeld aan, waardoor de daadwerkelijke impact van de stap nog niet bekend is.

De Model 3 gebruikt weliswaar ook een 75kWh-accu in de goedkoopste configuratie, maar dat gaat om een fysiek andere accu met cellen van een andere grootte, ontdekte Teslarati twee jaar geleden. De Model S en X blijven wel in het assortiment, zo zegt Musk. De Model 3 is sinds vorig jaar te koop en naar verwachting krijgen Europese klanten in maart de eerste exemplaren. De Model S en X zijn al jaren op de markt.

Er wordt gespeculeerd dat deze wijziging te maken heeft met een toekomstige upgrade van de Model S en X. Deze zouden dan worden uitgerust met de nieuwe 2170-accucellen in plaats van de huidige 18650. De nieuwe cellen bieden een hogere energiedichtheid en worden al gebruikt in de Model 3.