Polestar 2-auto krijgt 78kWh-accu en is vanaf 2020 beschikbaar

Volvo-dochtermerk Polestar heeft de Polestar 2 gepresenteerd. Deze geheel elektrische vijfdeurs-auto heeft een doelbereik van 500km op basis van de wltp-norm. De productie begint in februari 2020; het instapmodel heeft een richtprijs van 39.900 euro, uitgaande van de Duitse markt.

De Polestar 2 krijgt twee motoren, op elke as een. Samen leveren ze 408pk en 660Nm, waarmee de auto binnen vijf seconden naar honderd kilometer per uur kan versnellen. Wat de accu betreft, maakt de auto gebruik van 324 platte cellen die samen een capaciteit hebben van 78kWh en de accumodules worden gekoeld met koelplaten. Polestar gaat uit van een bereik van vijfhonderd kilometer op basis van de wltp -norm. Laden op basis van gelijkstroom gaat met maximaal 150kW en bij wisselstroom is dat 11kW bij drie fasen.

Voor entertainment werkt het bedrijf samen met Google; het 11"-infotainmentscherm draait op Android. Eigenaren kunnen apps downloaden via de Play Store. Het bedrijf wilde eerst zelf een systeem ontwikkelen met spraakbesturing, maar kwam na diverse mislukte pogingen tot de conclusie dat het beter is om de assistent van Google te gebruiken. Dat zei het bedrijf bij de onlinepresentatie.

Het starten van de auto werkt niet met een sleutel of een knop; als de bestuurder zijn of haar telefoon bij zich heeft en op de bestuurdersstoel plaatsneemt, start de auto automatisch. Het ontgrendelen van de auto gaat ook met de telefoon. De Polestar 2 heeft vier antennes om via bluetooth te kunnen meten waar de bestuurder zich bevindt. Is die binnen 1,5 meter van de auto, ontgrendelt de auto. Of er ook back-upsleutels geleverd gaan worden, is nog niet bekend.

Verder krijgt de auto ledkoplampen die bij groot licht maximaal vijf auto's kunnen herkennen en het lichtveld om die voertuigen heen kunnen laten schijnen. Zo kan de auto volgens Polestar in grootlichtstand rijden zonder dat andere automobilisten daar last van hebben. Om de grootte en daarmee de luchtweerstand van de spiegels te verkleinen, is het glas niet te verstellen. In plaats daarvan beweegt de hele spiegelunit mee. Daardoor kan volgens Polestar de behuizing kleiner gemaakt worden.

Het bestellen van de Polestar 2 kan alleen online, maar er komen wereldwijd wel zestig locaties waar de auto bekeken en getest kan worden. De auto heeft een richtprijs van 39.900 euro voor het instapmodel. Die prijs is gebaseerd op de Duitse markt; hoeveel de auto in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. De productie start in februari volgend jaar; in het eerste jaar is alleen de launch edition beschikbaar voor 59.900 euro. Deze versie heeft onder meer een een panoramisch glazen dak, luxere opties in het interieur en een geluidssysteem van Harman Kardon. Op een later moment komt er ook een abonnement voor de Polestar 2, waarvan de prijzen en voorwaarden nog niet zijn bekendgemaakt.

Het is de eerste volledig elektrische auto van het Zweedse merk; de Polestar 1 was een hybride. Met dit tweede model wil de fabrikant de concurrentie aangaan met de Tesla Model 3. Op dit moment zijn daarvan twee modellen voor de Nederlandse markt te bestellen. Een Longe Range-variant met een bereik van 560km voor 58.800 euro en een Performance-model met een bereik van 530km voor 69.700 euro.