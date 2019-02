'Thuisscherm Microsoft Lite OS lijkt op dat van Chrome OS'

Een mock-up toont hoe Windows Lite OS er op dit moment intern bij Microsoft uit zou zien. De schermweergave van het lichtgewicht besturingssysteem toont een gecentreerd startscherm met een zoekvenster en apps, waarmee het wat weg heeft van Chrome OS.

De mock-up is gemaakt door Microsoft-insider Brad Sams van Petri, die eerder informatie publiceerde over Lite OS. Het screenshot toont een gewijzigde interface ten opzichte van Windows 10, met apps die gecentreerd gepind staan op de taakbalk en een startvenster met een groot zoekveld, appsuggesties en gepinde apps.

Het venster doet denken aan het startscherm van Chrome OS maar volgens Sams is er ook veel hetzelfde als Windows 10. Zo werkt de verkenner zoals in Windows 10, evenals vensters en het instellingenmenu. Net als bij Chrome OS zijn er geen snelkoppelingen op een bureaublad te zien, maar niet bekend is of dit ook niet mogelijk is of dat de mock-up deze gewoon niet toont. Er gaan al langer geruchten over Lite OS, een lichtgewicht besturingssysteem waarmee Microsoft de concurrentie met Chrome OS zou willen aangaan.

Lite OS zou voorlopig alleen Universal Windows Apps en Progressive Web Apps draaien. Daarmee lijkt Lite OS de spirituele opvolger van Windows 10 S, de uitgeklede versie van Windows 10, waar Microsoft wegens gebrek aan succes vorig jaar mee stopte. Microsoft zou overwegen om bij Lite OS win32-software in containers of streaming te draaien. Lite OS zou intern op zowel Intel- als ARM-systemen draaien.

Volgens Brads werkt Microsoft er hard aan om Lite OS zo snel mogelijk uit te brengen en zou een eerste aankondiging al tijdens de Build-conferentie van mei kunnen volgen, met testversies in de zomer. Microsoft lijkt het met Lite OS over een andere boeg te gooien dan bij Windows 10 S en te beginnen met een sterk uitgekleed besturingssysteem waaraan op termijn functies van Windows 10 toegevoegd worden. Het doel lijkt hetzelfde: een besturingssysteem bieden dat fabrikanten op systemen met low-end processors en weinig opslag kunnen zetten.