Microsoft geeft toekomstvisie voor 'modern besturingssysteem voor pc'

Microsoft heeft tijdens de Computex zijn visie gegeven voor een 'modern OS voor moderne pc's', waarbij het bedrijf opvallend genoeg Windows niet noemde. Microsoft wil onder andere dat de software moeiteloos kan schakelen tussen wifi en 5g.

Volgens Microsoft moet een modern besturingssysteem updates op de achtergrond doorvoeren zonder onderbrekingen. Daarnaast moet de software standaard veilig zijn, waarbij de basisonderdelen van elkaar gescheiden zijn. Ook wil het bedrijf dat het OS altijd verbonden is met internet, via wifi of 5g en dat de prestaties op peil blijven met een lange accuduur. Verder moet de software dankzij kunstmatige intelligentie bewust zijn van de bezigheden van de gebruiker en hem daarbij helpen. Bovendien moet een OS niet alleen via muis en toetsenbord te bedienen zijn, maar ook met pen, stem, ogen en aanraking.

Volgens Microsoft vormt deze visie de grondslag voor de evolutie van het pc-ecosysteem. Opvallend daarbij is dat Microsoft de naam Windows niet noemt. Volgens geruchten werkt Microsoft aan Windows Lite als alternatief voor Chrome OS en zou het bedrijf overwegen om de naam Windows niet op dit OS te plakken.

ZDNet betwijfelt of 'modern OS' met Windows Lite te maken heeft. Wel zou Microsoft volgens de site nog werken aan dit OS, dat op zijn beurt op Windows Core OS gebaseerd zou worden. Dit is, eveneens volgens geruchten, een soort basis waarop verschillende Windows-versies op gebaseerd kunnen worden en waar Microsoft onder de codenaam 'Santorini' aan zou werken.