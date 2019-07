Microsoft: volgende versie Windows 10 is relatief kleine release

De volgende versie van Windows 10, die voorlopig 19H2 heet, zal beperkt zijn in nieuwe functies. Dat heeft Microsoft bevestigd. De installatie moet sneller gaan doordat hij zich installeert als een maandelijkse patchronde, zo zegt het bedrijf.

Pc's die op versie 1903/19H1 zitten, kunnen gebruik maken van de optie om de upgrade uit te voeren alsof het een beveiligingsupdate is, zegt Microsoft. Gebruikers van oudere versies zullen de upgrade alleen kunnen installeren op de manier waarop het afgelopen jaren telkens ging. De installatie volgens de nieuwe manier gaat sneller en vereist een enkele reboot.

De nieuwe versie van Windows 10 is gericht op prestatieverbeteringen en bugfixes. Microsoft heeft nog geen belangrijke nieuwe features bekendgemaakt voor 19H2. De volgende versie van Windows moet in september gaan uitkomen, slechts vier maanden na de huidige versie die in mei uitkwam.

Inmiddels heeft Microsoft een build van de volgende versie verspreid onder Insiders in de Slow Ring, de groep gebruikers die ervoor heeft gekozen minder experimentelere en stabielere bèta's te willen uitproberen. Gebruikers in de Fast Ring krijgen al enige tijd builds van 20H1, de Windows-versie daarna.