Microsoft brengt previewversie van Windows Terminal uit voor Windows 10

Microsoft heeft een previewversie van Windows Terminal in zijn downloadwinkel gezet. De commandline-applicatie heeft ondersteuning voor tabs en biedt toegang tot cmd, PowerShell en het vernieuwde nieuwe Windows Subsystem for Linux.

Toen Microsoft in mei Windows Terminal aankondigde werd de broncode al beschikbaar gesteld op GitHub. Gebruikers konden de code zelf compileren om aan de slag te gaan met de nieuwe tool, maar nu is er ook een download beschikbaar in de Microsoft Store.

Volgens Microsoft gaat het om een vroege versie die nog veel problemen kent en komen er regelmatig updates en bugfixes uit. Gebruikers kunnen zelf nieuwe features aanvragen, bugs melden, of pull requests indienen via GitHub. Om de tool te installeren is de Windows 10 May 2019 Update vereist.

Windows Terminal krijgt ondersteuning voor thema's en andere aanpassingen, maar in de huidige versie is nog niet al die functionaliteit aanwezig. Gebruikers kunnen wel dergelijke aanpassingen maken door een json-bestand te bewerken. Daarvan geeft Microsoft voorbeelden in een devblog.

Microsoft verwacht dat de officiële release van Windows Terminal 1.0 in de winter volgt. Daarmee lijkt de fabrikant op een datum ergens begin volgend jaar te mikken.