Asus brengt dunne gamelaptop van 2kg met RTX 2060 of 2070 uit vanaf 2299 euro

Asus brengt in Nederland twee uitvoeringen van zijn Republic of Gamers Zephyrus S GX502-laptop uit. De 15,6"-laptops zijn 19mm dun en wegen zo'n 2kg. Een model met GeForce RTX 2060 kost 2299 euro en een versie met RTX 2070 komt uit voor 2699 euro.

Beide laptops hebben een scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Ook hebben de beide systemen een Core i7-9750H-hexacoreprocessor. Volgens Asus heeft het ips-paneel een responstijd van 3ms en kan de volledige srgb-kleurruimte worden weergegeven. Asus maakt ook varianten van de Zehpyrus S GX502 met 240Hz-panelen, maar die zijn nog niet beschikbaar. Asus verwacht dat die uitvoeringen in het derde kwartaal uitkomen.

De Zephyrus S GX502-laptops hebben een regulier ontwerp, met een toetsenbord op de gebruikelijke plaats. Asus plaatste het toetsenbord bij de eerste versie van de Zephyrus S, de GX501, aan de onderkant van de behuizing. De bovenkant werd daardoor vrijgehouden voor ventilatiegaten om de componenten te koelen.

Net als de eerdere Zephyrus-laptops hebben de GX502-modellen een scharnierconstructie waardoor de achterkant iets omhoog komt als de laptop wordt geopend. Daardoor ontstaat er ruimte aan de onderkant waardoor de ventilatoren lucht kunnen aanzuigen. Er zit 16GB ddr4-geheugen in de laptops en opslag is er in de vorm van een pci-e-ssd van 512GB of 1TB.