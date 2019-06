Iran ontkent dat ict-aanvallen VS succesvol zijn

De Iraanse minister voor ict Mohammad-Javad Azari Jahromi claimt dat de Verenigde Staten erg hun best doen om succesvolle internet- en computeraanvallen op zijn land uit te voeren, maar daar niet in slagen.

Azari Jahromi reageert op Twitter op berichten in de media van afgelopen weekend dat de VS ict-systemen van Iran hebben aangevallen om Iraanse lanceerinstallaties van raketten onklaar te maken. Volgens The Washington Post zou Iran hierbij schade hebben geleden die moeilijk te herstellen is.

De Iraanse ict-minister claimt echter dat de aanvallen niet succesvol waren, en eerdere aanvallen evenmin. Hij schrijft door media gevraagd te worden naar de 'vermeende cyberaanval op Iran': "We worden al lange tijd geconfronteerd met cyberterrorisme zoals Stuxnet, en unilaterale sancties. Vorig jaar hebben we 33 miljoen aanvallen onschadelijk gemaakt."

Volgens Azari Jahromi hebben er geen succesvolle acties plaatsgevonden, 'hoewel ze veel moeite doen'. Hij gaat verder niet specifiek in op de berichten over de aanvallen op raketsystemen die plaatsgevonden zouden hebben.

Bij de Stuxnet-aanval waar de minister naar verwijst werd in 2010 via geavanceerde malware Iraanse centrifuges voor het verrijken van uranium aangevallen. Die aanval wordt toegeschreven aan de VS en Israël. Onduidelijk is hoe succesvol die aanvallen waren, maar aangenomen wordt dat de productie van de faciliteiten ernstig belemmerd werd en enkele keren tijdelijk stilgelegd werden.