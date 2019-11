Indiase kerncentrale besmet met mogelijk Noord-Koreaanse malware

Eén van de grootste kerncentrales van India is besmet met malware. Het zou niet gaan om destructieve malware zoals Stuxnet, maar om malware die aan de Noord-Koreaanse Lazarus-groep wordt gelinkt.

De Indiase nucleaire toezichthouder heeft de aanwezigheid van de malware bevestigd. De malware zou zijn verspreid via een computer in het administratieve gedeelte van het netwerk. Volgens de toezichthouder was dat gedeelte niet verbonden met de controlesystemen van de centrale. Daarom was manipulatie van het energienetwerk niet mogelijk, al stelde beveiligingsonderzoeker Pukhraj Singh eerder deze week wel dat hij de malware domain controller-lever-toegang had.

Er gingen al lange tijd geruchten dat de nieuwste en grootste kerncentrale van het land, Kudankulam in deelstaat Tamil Nadu, door malware was getroffen. De malware zou begin september al zijn ontdekt door beveiligingsonderzoeker Singh, die er melding van maakte bij de Indiase National Cyber Security Council. Een bron zegt tegen de krant The Indian Express dat die direct een onderzoek startte naar de veiligheid van de centrale.

Het zou gaan om de DTrack-malware, zeggen beveiligingsexperts. Dat is een vorm van malware die wordt gelinkt aan de Lazarus-groep, een hackersgroepering die op zijn beurt weer wordt gelinkt aan het Noord-Koreaanse regime. De groep zette de malware eerder al in tijdens de DarkSeoul-malwarecampagne die toesloeg op banken en mediabedrijven in Zuid-Korea. DTrack is geen destructieve malware zoals Stuxnet, dat de bedoeling had het kernprogramma van Iran te saboteren. De malware zou juist bedoeld zijn voor spionage. Of de malware naar specifieke informatie op zoek was is niet bekend.