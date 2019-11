Blizzard kondigt Overwatch 2 aan met focus op PvE-missies

Blizzard heeft tijdens Blizzcon een opvolger voor Overwatch aangekondigd. De game heeft een focus op PvE-gameplay, maar krijgt ook een nieuwe PvP-modus. Ook zullen nieuwe heroes worden toegevoegd aan de game. Het is nog onbekend wanneer de sequel uitkomt.

Overwatch 2 krijgt een PvE-modus die iets weg lijkt te hebben van Left 4 Dead. Spelers vragen al langere tijd om zo'n modus. In de trailer is te zien hoe meerdere bekende heroes het opnemen tegen de Null Sector. Daarnaast krijgt de sequel meerdere nieuwe heroes. Hiervan heeft Blizzard er inmiddels één aangekondigd met de naam Sojourn. Bestaande personages krijgen een nieuw uiterlijk in de sequel. In totaal zullen er 31 heroes speelbaar zijn in Overwatch 2. De game-engine heeft is ook geüpgraded voor de nieuwe game.

De nieuwe game zal meer aandacht besteden aan het verhaal achter Overwatch met PvE-missies, en het upgraden van heroes en het aanpassen van vaardigheden staat centraal. De sequel krijgt een nieuwe PvP-modus, genaamd Push, die gespeeld zal worden door twee teams van zes spelers, net als in de huidige game. De Push-gamemodus krijgt twee nieuwe maps: Toronto en Rio de Janeiro. De modus moet competitief worden, en zal ook gespeeld worden in de Overwatch League.

De game krijgt een 'gedeelde multiplayer-ruimte', meldt Blizzard. De huidige game zal alle nieuwe heroes en speelvelden krijgen, en progressie uit de originele game wordt overgezet naar Overwatch 2. Ook cosmetische items die gamers hebben vrijgespeeld, zullen worden overgezet naar de sequel.

Overwatch 2 lekte recent al uit. Uit een rapport bleek dat de game een PvE-modus zou krijgen, en meerdere nieuwe heroes zou bevatten. Deze week werden deze geruchten dus bevestigd. Jeff Kaplan van Blizzard maakte tijdens zijn presentatie van de sequel al enkele opmerkingen over de leaks. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt.