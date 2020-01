Blizzard maakt Overwatch-heroes wekelijks willekeurig onspeelbaar

De competitieve modus van Overwatch krijgt een systeem waarbij Blizzard elke week een aantal heroes onspeelbaar maakt. Spelers kunnen zelf geen invloed uitoefenen op welke heroes niet te selecteren zijn, zoals dat in veel andere e-sportstitels wel het geval is.

De game director van Overwatch, Jeff Kaplan heeft deze wijziging toegelicht in een developer update. Deze zogenoemde Hero Pools komen alleen uit voor de Competitive Play-modus, waar het draait om het stijgen in rang. Volgens de ontwikkelaar zal deze introductie de kwaliteit van de gameplay, de diversiteit van de heroes en de strategieën tijdens wedstrijden verbeteren. Het bedrijf hoopt dat de meta, de term die gebruikt wordt voor de actuele spelwijzen, tactieken en heroes die op dat moment het beste werken, niet teveel stagneert en dat spelers ook andere keuzes gaan maken. Deze wijziging zal met update 1.45 live gaan, naar verwachting ergens begin februari. Of het een blijvende toevoeging wordt, is nog onbekend.

De Hero Pools worden ook onderdeel van de professionele e-sportscompetitie van Overwatch, waar ze 7 maart, bij de aanvang van seizoen 21, beschikbaar komen. De Overwatch League gaat volgens Kaplan 'een versie van de Hero Pools' implementeren, waarmee hij aangeeft dat het iets zal afwijken van de variant die via de Competitive Play-modus wordt geïntroduceerd. In de Overwatch League worden in ieder geval elke week een nieuwe tank, een support, en twee damage-heroes onbeschikbaar gemaakt. De speelbare heroes worden willekeurig gekozen uit een groep van verkiesbare heroes, waarbij rekening wordt gehouden met de speeldata van de voorafgaande twee weken. Alleen heroes die regelmatig worden gespeeld, kunnen uit de volgende Hero Pool worden gehaald. Een hero zal nooit gedurende twee achtereenvolgende weken onspeelbaar zijn. Dit systeem wordt niet ingesteld voor toernooien, playoffs of de Grand Finals. Overigens liet Blizzard onlangs nog weten dat de Chinese Overwatch League-wedstrijden voor februari en maart worden geannuleerd wegens het Coronavirus.

Daarnaast introduceert Blizzard met patch 1.45 een nieuwe optie in het hoofdmenu van het spel: de Experimental card. De bestaande opties Quick Play, Arcade en Competitive zijn de belangrijkste 'speelkaarten' of spelmodi in Overwatch, en daar komt af en toe deze tijdelijke experimentele modus bij, die door Blizzard wordt gebruikt om gameplaywijzigingen te testen. De modus verschilt van de aparte public test realm, die vooral is bedoeld voor het opsporen van bugs. Deze aparte omgeving is niet toegankelijk voor alle spelers en ook niet bereikbaar vanuit het hoofdmenu van het spel.