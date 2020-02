Blizzard verandert rolkeuze met komst experimentele modus in Overwatch

Blizzard heeft de 'Experimental mode' uitgebracht in Overwatch. Met deze modus, die ook wordt aangeduid met de term 'Experimental card', wil het bedrijf nieuwe toevoegingen aan het spel testen. Het eerste, tijdelijke experiment is een modus die de verplichte rolkeuze omgooit.

De game director van Overwatch, Jeff Kaplan, laat in een update weten dat als onderdeel van de Experimental Card de modus Triple Damage wordt geïntroduceerd. Daarmee wordt het mogelijk om rondes te spelen waarin niet twee, maar drie damage-georiënteerde heroes het slagveld kunnen betreden. Dat wijkt af van de vorig jaar geïntroduceerde Role Queue, waarmee Blizzard toen een systeem introduceerde van twee tanks, twee damageheroes en twee supportspelers. Dat worden nu drie damageheroes, twee supports en een enkele tank.

Kaplan legt uit dat deze verandering voornamelijk bedoeld is om te kijken of ze verbeteringen oplevert voor de wachttijden waarmee spelers te maken krijgen als ze ervoor kiezen om een damagehero te spelen. De rijen om in een ronde te komen met zo'n hero, zijn namelijk langer dan als een tank of support wordt gekozen. Blizzard gaat tegelijk ook kijken of dit effect heeft voor de wachttijden voor Quick Play, Competitive en de verschillende Arcade-modi.

Een andere verandering die de introductie van Triple Damage met zich meebrengt, zijn veranderingen die exclusief voor Triple Damage worden doorgevoerd voor de heroes Roadhog, D.Va en Zarya. Deze heroes staan bekend als off-tanks, een rol waarin ze min of meer een back-uptank zijn. Omdat er in Triple Damage nog maar een enkele tank beschikbaar komt, worden de drie genoemde heroes opgewaardeerd om als volledige tanks te kunnen fungeren. Zo krijgt Roadhog een nieuwe ability. Volgens Michael Heiberg van Blizzard zou hij hiermee te sterk zijn in de traditionele Role Queue-verdeling, waardoor deze aanpassingen beperkt blijven tot de experimentele modus.

Blizzard omschrijft de toevoeging van de experimentele modus als radicaal en iets waar het bedrijf niet zeker van is. De modus verschilt van de aparte public test realm, die vooral is bedoeld voor het opsporen van bugs. Bij de experimentele modus draait het om grote gameplayveranderingen waar de ontwikkelaar graag feedback over krijgt.