Blizzard kondigt nieuwe Overwatch-hero Echo aan

Blizzard heeft meer details gegeven over de 32e hero die wordt toegevoegd aan Overwatch. Het gaat om Echo, een robot die eerder al opdook in filmpjes van andere heroes. Donderdagavond is een eerste speelsessie met de nieuwe hero te zien.

Blizzard plaatste de afgelopen dagen teaserafbeeldingen en filmpjes van de nieuwe hero en heeft nu bekendgemaakt dat het om Echo gaat. Donderdag 18 uur Nederlandse tijd is op het Twitch-kanaal van Tim The Tatman de eerste speelsessie met de nieuwe hero te zien. De streamer wordt daarin bijgestaan door Jeff Kaplan, de game director van Overwatch.

Echo wordt omschreven als een evolutionaire robot, die beschikt over kunstmatige intelligentie die zich snel kan aanpassen. De hero was al onderdeel van de korte Overwatch-animatiefilm Reunion uit 2018. Nu komt het personage ook daadwerkelijke naar de game.