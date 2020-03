EA en Blizzard zetten e-sports-competities stop vanwege coronavirus

Zowel EA als Blizzard gaan de e-sportscompetities die zij organiseren voorlopig stopzetten. Dit heeft onder meer betrekking op Apex Legends en Fifa 20 van EA, terwijl Blizzard voorlopig Overwatch en Call of Duty stopzet.

In een statement op de website van EA zegt de uitgever dat alle e-sportscompetities voorlopig niet doorgaan, behalve als er op afstand en op individuele basis een livestream opgezet kan worden, zodat gamers elkaar niet hoeven opzoeken. De bedoeling is om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarom stopt EA ook met e-sportscompetities die door derden worden georganiseerd onder licentie van EA.

Blizzard doet hetzelfde met de e-sportscompetities die het organiseert, zo liet het bedrijf eerder deze week al weten. Zo gaan Overwatch-competities niet door, maar ook de Call of Duty-wedstrijden worden voorlopig niet gespeeld; na april wordt bekeken of de competities weer van start kunnen gaan.

EA en Blizzard zijn niet de enigen die hun gamecompetities hebben stopgezet vanwege het coronavirus. Eerder gaf Riot Games al te kennen dat de online competitie voor League of Legends voorlopig geen doorgang laat vinden. Dat had te maken met het feit dat een medewerker was blootgesteld aan een persoon die besmet was met SARS-CoV-2.