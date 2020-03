Call of Duty: Warzone noteert vijftien miljoen spelers in drie dagen

Er zijn inmiddels vijftien miljoen spelers van Call of Duty: Warzone, zo hebben de uitgevers van de game bekendgemaakt. Dat aantal werd drie dagen na het uitbrengen van het spel bereikt, en daarmee is de groei hoger dan bij Apex Legends.

Via een bericht op Twitter maakten de uitgevers achter Call of Duty: Warzone op vrijdag bekend dat er inmiddels vijftien miljoen mensen de game spelen. Dat is ruim een verdubbeling van de zes miljoen die er werden genoteerd in de eerste 24 uur na de release. Apex Legends kwam drie dagen na de release tot slechts tien miljoen spelers.

Call of Duty: Warzone kwam dinsdag uit en gaat als battle-royale-game de concurrentie aan met Apex Legends en Fortnite. Het spel is gratis beschikbaar voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Er is al een mobiele Call of Duty-game met battle-royalemodus. De Android-versie daarvan is al meer dan 50 miljoen keer geïnstalleerd.