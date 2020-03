Belgische providers geven grotere internet- en belbundels vanwege Covid-19

Een aantal Belgische providers hebben beloofd hun klanten een grotere internetbundel of belbundel te geven. Zo stelt Telenet dat klanten een dubbele databundel krijgen voor zowel de mobiele als vaste verbinding. Proximus geeft klanten onbeperkte data via de vaste verbinding.

Zowel klanten van Telenet als Base krijgen een twee keer zo grote databundel, volgens de provider is dat voornamelijk bedoeld om thuiswerken te kunnen faciliteren. Veel mensen werken namelijk de komende tijd thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wel verwacht Telenet dat de belasting van het netwerk de komende tijd toe gaat nemen, waardoor er mogelijk maatregelen nodig zijn om een goede verbinding te kunnen garanderen. Telenet stelt zijn klanten op de hoogte te zullen houden van eventuele maatregelen.

Proximus geeft te kennen dat klanten met een vaste internetverbinding voorlopig geen datalimiet zullen hebben. Voor mobiele gebuikers wordt er gratis 10GB aan data beschikbaar gesteld. Voor zowel klanten met een vaste lijn of een mobiele verbinding kan er gratis gebeld worden naar vaste nummers, en daarnaast worden betaalde tv-zenders gratis beschikbaar gesteld. Tenslotte biedt Orange zijn postpaid-klanten 5GB extra data aan.

Telenet laat weten dat de extra's gelden tot 3 april. Bij Proximus is dat tot het einde van de maand. Of er nog verlenging wordt overwogen is niet duidelijk.