Bedrijf dat industriële netwerken opzet meldt zich voor Belgische 4g-licentie

Netwerkbedrijf Citymesh heeft zich in België gemeld als potentiële koper van een 4g-licentie. Toezichthouder BIPT gaat daarom een veiling organiseren van de vrije ruimte op de 2,6GHz-frequentieband. Bestaande 4g-aanbieders mogen niet bieden.

Momenteel hebben Telenet, Proximus en Orange in België licenties om de 4g-frequenties te gebruiken. Zij hebben al het wettelijke maximum aan capaciteit en mogen niet meedoen aan de veiling. Citymesh bevestigt tegenover Knack.be dat het zich bij het BIPT gemeld heeft voor een 4g-licentie.

Citymesh wil 'samen met een consortium van gelijkgezinden' de frequentieruimte gaan gebruiken om een vierde speler te worden op de Belgische telecommarkt. Het bedrijf benadrukt echter geen plannen te hebben om consumenten te bedienen. Citymesh richt zich op de industriële markt; dat doet het nu al met het opzetten van bedrijfsnetwerken in de 3,5GHz-frequentieband. In 2015 kreeg Citymesh een licentie om die te gebruiken.

De vrije frequentieruimte in de 2,6GHz-band, een blok van 15MHz, zal geveild worden voor minimaal 15 miljoen euro. Als er meer partijen geïnteresseerd zijn en bieden, dan kan dat bedrag oplopen. Er is één vergunning beschikbaar en die is vijftien jaar geldig. Wanneer de veiling plaatsvindt, is nog niet bekend.