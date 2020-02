THQ Nordic brengt wildwestgame Desperados III in de zomer uit

Uitgever THQ Nordic brengt Desperados III in de zomer uit. De tactische wildwestgame verschijnt voor de PlayStation 4, de Xbox One en pc. Het spel lijkt wat gameplay betreft op het eerste deel uit 2001 en op de games uit de Commandos-serie.

THQ Nordic toont in een nieuwe trailer het personage Doc McCoy. De uitgever meldt dat het spel in de zomer uitkomt, maar noemt nog geen specifieke datum. Desperados III werd in augustus 2018 aangekondigd en toen werd gezegd dat de game ergens in 2019 zou uitkomen. Ook toen was er echter geen releasedatum genoemd.

Nordic Games heeft sinds 2013 de rechten in handen van Desperados. Die werden overgekocht van Atari. De eerste game uit de serie, Desperados: Wanted Dead or Alive, stamt uit 2001. De game kwam een paar jaar na Commandos: Behind Enemy Lines uit en heeft vergelijkbare gameplay.

De nieuwe game is volgens de makers sterk geïnspireerd op het eerste deel. De Duitse ontwikkelaar Mimimi Games is verantwoordelijk voor het spel. Die studio maakte ook Shadow Tactics: Blades of the Shogun.