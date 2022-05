Begin dit jaar schreven we in een van onze round-ups een review over de remake van Commandos 2 die ons totaal niet kon bekoren. De heruitgave van de klassieker bracht veel te weinig nieuws om echt interessant te zijn. De game zag er gedateerd uit en speelde ook zo. Inmiddels weten we dat Kalypso Media een geheel nieuwe Commandos-game in ontwikkeling heeft. Wellicht dat daarmee oude tijden beter zullen herleven, want dat het subgenre anno 2020 nog prima als basis kan dienen voor een goede game, hebben we de afgelopen weken persoonlijk ondervonden. Ontwikkelaar Mimimi Games en THQ Nordic brachten onlangs Desperados III uit, dat eenzelfde aanpak kent als de Commandos-serie en natuurlijk de eerste twee Desperados-games.

We hebben het hier over een strategische game die je voor het overgrote deel in realtime speelt. Je ziet de spelwereld en de actie daarbij continu van bovenaf. Per missie heb je meestal meerdere van de personages onder je hoede, die elk hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Het doel is altijd hetzelfde: zorg dat je de missie volbrengt, het liefst zonder dat je daarbij wordt opgemerkt en dus zonder dat vijanden in het gebied alarm slaan. Gebeurt dat wel, dan roepen ze versterking op en wordt je takenpakket er alleen maar lastiger op. Op die manier ontpopt Desperados III zich dan ook al snel als een ‘trial-and-error-game’ waarin je allerlei benaderingen kunt uitproberen tot je een succesvolle methode hebt gevonden. De minder succesvolle varianten die leiden tot ontdekking en vuurgevechten zijn snel vergeten door op Quick Load te drukken, als je tenminste vaak genoeg de Quick Save-functie gebruikt.

John Cooper

Centraal in het spel staat John Cooper. Dat is een bekende naam, want hij is ook de hoofdrolspeler in de eerste twee games. Die verschenen echter al lang geleden - deel twee stamt uit 2006 - dus achtte Mimimi het verstandig ervoor te zorgen dat alle gamers dit kunnen spelen, ook zonder kennis van de eerste spellen. Vooral om die reden is Desperados III een prequel. De avonturen die Cooper en de rest van de bende beleefden in de eerste games hebben dus nog niet plaatsgevonden. Desperados III schotelt gamers de origin story van het gezelschap voor. Te zien is waar Cooper zijn eerste wraakmissie vandaan haalt. Wel lijkt hij de meeste leden van de latere bende in dit spel al te kennen. In die zin is Desperados III dus niet compleet als het gaat om de voorgeschiedenis.

Dat maakt verder niet zo veel uit. Het verhaal van Desperados III speelt zeker een rol, maar vormt niet het fundament onder de game. Het is fijn om een goede reden te horen om een dorpje vol vijanden uit te schakelen, maar zonder die reden is het nauwelijks minder leuk. Daar komt bij dat het verhaal geholpen wordt door de fantastische westernsfeer die in het hele spel goed voelbaar is. Of je nu luistert naar de prima achtergronddeuntjes of de prima prestaties van de acteurs, ze voeren je binnen no time naar het oude Wilde Westen. Dat effect wordt geholpen door de mooie, sfeervolle beelden. Hier laat Mimimi zien wat het aloude subgenre, groot geworden door Commandos, anno nu kan bieden. De game neemt je mee naar verschillende gebieden waarbij allerlei typische wildwest-settings voorbij komen, zoals de voor een tunnel gestopte trein, het slaperige dorpje of de spoorbrug die moet worden opgeblazen. Daarnaast komen spelers in New Orleans en de omliggende Bajou terecht, wat ook weer voor mooie - en net wat andere - beelden zorgt.