Duitse studio achter Shadow Tactics- en Desperados III-games Mimimi stopt

Mimimi Games houdt op te bestaan. Het bedrijf bracht sinds 2011 meerdere stealth-strategiegames uit, maar de twee oprichters en directeuren zeggen niet genoeg energie meer te hebben om verder te gaan. De ontwikkelaar bracht in augustus zijn laatste game uit.

"Als oprichters en directeuren vonden we het steeds moeilijker om een balans te vinden tussen het voldoen aan interne verwachtingen en om beschikbaar te zijn voor onze jonge gezinnen", schrijven de oprichters. Het behalen van die doelen 'vraagt om een constant energieniveau dat wij simpelweg niet meer kunnen leveren', zeggen ze.

De directeuren zeggen daarnaast dat de kosten om de games te maken 'sneller groeien dan de potentiële omzet', waardoor de financiële druk en risico's ook te groot werden. Daarom hebben ze besloten te stoppen met Mimimi Games. Het bedrijf benadrukt wel Shadow Gambit: The Cursed Crew vooralsnog te blijven ondersteunen. Deze game verscheen op 17 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series en Windows. Er komt nog een patch en een 'grote content drop' later dit jaar. Mimimi zegt ook het personeel te willen ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe banen en spreekt over een extra bonus. De oprichters weten nog niet wat ze hierna gaan doen.

Mimimi Games bracht sinds 2011 vijf spellen uit, voornamelijk stealth-strategiegames die op pc en consoles verschenen. Bekende titels zijn Shadow Tactics: Blades of the Shogun en Desperados III. Het bedrijf werkte samen met uitgevers als THQ Nordic en Daedalic Entertainment, maar bracht Shadow Gambit zelfstandig uit.