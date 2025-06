Fairphone brengt Fairphone 5 met 8 jaar updates uit voor 699 euro

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone brengt zijn Fairphone 5 op 14 september uit. De telefoon gaat 699 euro kosten en de fabrikant belooft vijf OS-upgrades en acht jaar aan updates, veel meer dan andere smartphonemakers.

Die acht jaar is de belofte, maar Fairphone hoopt de support door te kunnen trekken tot 2033, waarmee het op tien jaar zou uitkomen. Samsung en Google geven drie of vier OS-upgrades en vijf jaar aan updates. Andere makers van Android-smartphones beloven nog minder. Apple belooft niets, maar geeft doorgaans vijf of zes OS-upgrades en nog een paar jaar langer beveiligingsupdates.

Fairphone zegt bovendien weer stappen gezet te hebben op weg naar een eerlijkere telefoon. Zo is het lithium nu 'fair' volgens de standaarden van IRMA en is het goud in de accu fairtrade. Bovendien hebben tweeduizend medewerkers in de productie van onder meer de assemblage, het pcb en de accu een hoger loon, wat de telefoon 2,65 dollar duurder maakt.

De telefoon heeft een 6,46"-oledscherm met 2700x1224 pixels en 90Hz-verversingssnelheid. De soc is een Qualcomm QCM6490, een 6nm-soc die buiten de reguliere Snapdragon-range valt. Het is onder meer gericht op de ondersteuning van meer besturingssystemen, iets waar Fairphone aan hecht voor zijn telefoons. Het zou in de Snapdragon-lijn vallen tussen de 8 Gen- en 7 Gen-socs.

Fairphone doet daar 8GB aan lpddr4x-geheugen bij en 256GB aan UFS 2.2-opslag. Die is uitbreidbaar via een microSDXC-slot. Een 3,5mm-aansluiting ontbreekt, net als bij de Fairphone 4. Wel is er een USB-C-poort, waarmee de 4200mAh-accu met 30W op te laden is. Die accu is makkelijk verwisselbaar en vervangbaar. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner.

De hoofdcamera is een Sony IMX800, een 50-megapixelsensor met een sensor van ongeveer 55 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/1,49". Daar zit een f/1,9-lens voor. De camera met ultragroothoeklens heeft een kleinere 50-megapixelsensor, een IMX858. Dat is een sensor van rond de 24 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/2,51". De frontcamera heeft ook een 50-megapixelsensor.

De telefoon kost 699 euro en reserveonderdelen variëren: het scherm kost 100 euro; de rest kost minder. De Fairphone 5 komt over twee weken uit in Nederland en België. Daarnaast is er een release in veel meer Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De release in Scandinavische landen is in oktober.