Ceo Nederlandse smartphonemaker Fairphone gaat weg

De ceo van de Nederlandse smartphonemaker Fairphone vertrekt. Het bedrijf heeft nog geen opvolger bekendgemaakt.

Eva Gouwens in een interview, augustus 2020

Eva Gouwens stopt per 1 september, schrijft ze op de site van het bedrijf. Ze zegt dat het een 'natuurlijk moment' is om weg te gaan na de investering eerder dit jaar. Het bedrijf zegt dat het vertrek is om 'persoonlijke redenen'. Ze is sinds november 2018 ceo van het bedrijf en volgde destijds oprichter Bas van Abel op. Onder leiding van Gouwens bracht Fairphone vaker telefoons uit en kwam het ook met oordopjes en een koptelefoon. Fairphone bestaat dit jaar tien jaar.