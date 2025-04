KPN kondigt Multisim aan voor Samsung Galaxy Watch5

KPN kondigt Multisim-ondersteuning aan voor de LTE-versies van de Samsung Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro. Met het abonnement kunnen klanten zowel met een smartphone als via de smartwatch bellen en data gebruiken.

Een Multisim-abonnement kost 5 euro per maand en maakt het mogelijk om de smartwatch aan een bestaand KPN Mobiel-abonnement te koppelen. Zo kunnen klanten via de Galaxy Watch5 Pro bellen, sms'en en data gebruiken via hetzelfde telefoonnummer, zonder dat de smartwatch aan een smartphone gekoppeld hoeft te zijn. Multisim kan via de Wear-app geactiveerd worden.

Klanten kunnen eventueel de Galaxy Watch5 Pro voor 336 euro bij KPN aanschaffen, wat grofweg dezelfde prijs is als bij andere aanbieders, zo blijkt uit de Pricewatch. Tot dusver bood KPN alleen Multisim aan voor Apple Watch-modellen. T-Mobile introduceerde een jaar geleden de functie voor de Galaxy Watch4 en later kwamen daar de Galaxy Watch5 LTE en Watch5 Pro LTE bij.