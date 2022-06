T-Mobile ondersteunt Galaxy Watch4 LTE-horloges voor 5 euro per maand

T-Mobile maakt Multisim beschikbaar voor Android. Abonnees kunnen daarmee voor 5 euro per maand een extra sim aan hun abonnement koppelen, voor gebruik met een ondersteunde smartwatch. Momenteel zijn dat alleen de Samsungs Galaxy Watch4-horloges met LTE.

Multisim kost 5 euro per maand boven op een bestaand abonnement en gebruikers kunnen daarmee hun telefoonnummer, data en belminuten tegelijkertijd op een smartphone en een smartwatch gebruiken. Aanvankelijk is er ondersteuning voor de Samsung Galaxy Watch4 LTE en Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE. 'In een later stadium zullen meer modellen volgen', schrijft T-Mobile, maar welke dat zijn en wanneer, is niet bekend.

De provider benadrukt dat de Galaxy Watch2 LTE en 3 LTE niet ondersteund worden. Die zijn in Nederland nooit officieel uitgebracht en worden niet meer gemaakt. Ondersteuning voor die oudere modellen zal dus ook niet worden toegevoegd.

T-Mobile is momenteel de enige Nederlandse provider met ondersteuning voor 4G-smartwatches. KPN zei vorig jaar in september van plan te zijn om de Apple Watch te gaan ondersteunen, maar tot dusver is dat nog niet het geval.