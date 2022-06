Vanaf vandaag is Samsungs nieuwe Galaxy Watch4 officieel in Nederland te koop. De smartwatch lijkt uiterlijk en wat functionaliteit betreft sterk op zijn voorganger, maar onder de kap heeft een grote metamorfose plaatsgevonden. Samsung heeft namelijk afscheid genomen van Tizen als besturingssysteem en is overgestapt naar Wear OS van Google. Toch is de Galaxy Watch4 zeker geen standaard Wear OS-horloge geworden, niet alleen omdat het het eerste en vooralsnog enige klokje is dat gebruikmaakt van Wear OS 3, maar vooral omdat Samsung er alles aan gedaan heeft om de bekende Tizen-look-and-feel te behouden.

Naast de veranderingen onder de kap belooft Samsung uiteraard ook andere verbeteringen voor de gebruiker. Allereerst is er nu toegang tot de grote collectie bestaande Wear OS-apps, waaronder Google Maps en een nieuwe versie van Spotify die offline muziek afspelen mogelijk maakt. Daarnaast is er nóg meer aandacht voor gezondheidstracking en kan het horloge behalve hartslag, hartritme, stress, bloedzuurstofverzadiging en bloeddruk nu ook het vetpercentage van de gebruiker meten. Daarnaast biedt de Watch4 een veelheid aan sportprofielen en vind je in Samsungs Health-app uiteenlopende fitnessprogramma’s, variërend van meditatiesessies tot complete trainingsschema’s om 10km hard te lopen.

De Galaxy Watch4 is verkrijgbaar in twee versies, de Classic met een fysieke draairing rond het scherm, en de compactere standaardversie die over een capacitieve schermrand beschikt en een minimalistisch, modern uiterlijk heeft. Beide varianten zijn verkrijgbaar met schermdiameters van 1,2” en 1,4”, met adviesprijzen die variëren van 269 tot 399 euro.

Wij gingen in de afgelopen twee weken aan de slag met de grote (46mm-) variant van de Watch4 Classic en zochten uit wat voor vlees we precies in de kuip hebben. Waarom maakt Samsung nu de switch naar Wear OS? Hoe past de Galaxy Watch4 in de huidige markt voor slimme horloges? Is het een slimme upgrade voor wie nu al een Tizen- of een Wear OS-horloge heeft, en is de Galaxy Watch4, net als zijn voorganger, nog altijd de beste allround smartwatch voor Android-gebruikers? Op al die vragen proberen we op de volgende pagina’s antwoord te geven.